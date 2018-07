Osnabrück (ots) - Fast jeden zweiten Tag ein Anschlag auf eine Asylunterkunft



Bundeskriminalamt zählte 74 Angriffe im ersten Halbjahr 2018 - Trend zeigt dennoch nach unten



Osnabrück. Trotz der rückläufigen Tendenz gab es auch im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland immer noch fast jeden zweiten Tag einen Anschlag auf eine Asylunterkunft. Das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA), die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) vorliegen. Demnach wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 74 solcher Angriffe verübt. Rein statistisch ist das ein Anschlag etwa alle 2,5 Tage. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen, in der Regel gibt es noch eine Reihe von Nachmeldungen. Im ersten Quartal waren es demnach 42 Taten, im zweiten bislang 32.



Der Trend zeigt dennoch schon seit Längerem deutlich nach unten, die Lage hat sich nach BKA-Angaben entspannt. Während im ersten Halbjahr 2016 noch mehr als 700 Anschläge bundesweit gezählt wurden, waren es im ersten Halbjahr 2017 nur noch fast 170 Anschläge und inzwischen 74. Ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass inzwischen weit weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Viele Notunterkünfte konnten deshalb geschlossen werden.



In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ermittelten die Behörden bei fast allen (72) Anschlägen einen rechtsradikalen Hintergrund. In den meisten Fällen handelte es sich um Sachbeschädigung, Schmierereien und Propaganda, es gab aber auch einige Überfälle und Gewaltdelikte.



