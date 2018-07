Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSSTREIT - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Handelsstreit mit den USA ihre Bereitschaft zur Senkung von Zöllen signalisiert. Wenn es eine gemeinsame europäische Position zur Verhandlung von Zöllen etwa im Automobilbereich gebe, sei sie willens, darüber zu verhandeln, sagte Merkel am Donnerstag. Um nicht gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO zu verstoßen, müsse ein entsprechendes Abkommen mit allen Ländern geschlossen werden, mit denen Europa Automobilhandel betreibe, ergänzte die Kanzlerin. Am Mittwoch war durch einen Bericht des Handelsblatts bekannt geworden, dass US-Botschafter Richard Grenell bei einem Treffen mit den Chefs von BMW, Daimler und VW eine Senkung von Autozöllen ins Gespräch gebracht hatte: Statt neue Zölle zu erheben, sei Washington bereit, vorhandene Autozölle zu streichen, wenn die Europäer das Gleiche täten. (Handelsblatt S. 12/FAZ S. 19)

SOZIALWOHNUNGEN - Die Bundesregierung gibt immer mehr Steuergeld für Sozialwohnungen - damit schaffen die Länder aber immer weniger solchen Wohnraum. 2017 ging die Zahl der geförderten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zurück. So steht es in einem Bericht des Bundesbauministeriums zur sozialen Wohnraumförderung. "Insgesamt ist festzustellen, dass durch die gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent aufgestockten Kompensationsmittel des Bundes an die Länder keine entsprechende Steigerung der Förderung des Sozialwohnungsneubaus erzielt werden konnte", heißt es in dem Bericht. Hauptgründe: gestiegene Baukosten, niedrige Kapitalmarktzinsen und eine höhere Renditemöglichkeiten bei freifinanzierten Wohnungen. (Bild-Zeitung)

STEUERN - Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Lutz Lienenkämper, wirbt für seine Bundesratsinitiative zur Entlastung von Familien, ehrenamtlich tätigen und behinderten Menschen. "Es gilt, besonders diejenigen wertzuschätzen, die sich in der Mitte der Gesellschaft für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens einsetzen", sagte der CDU-Politiker. "Die Ehrenamtlichen sind - wie die Familien - der Kitt und unverzichtbarer Baustein unserer Gesellschaft. Ihre tagtägliche Leistung wollen wir noch stärker anerkennen und durch konkrete Entlastungen unterstützen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ARBEITSBEHÖRDE - Immer mehr Bürger in der Europäischen Union arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat. Damit ihre Rechte bei einer Tätigkeit im Ausland eingehalten werden, plant Brüssel den Aufbau einer neuen Behörde, die European Labour Authority (ELA). Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben eine "faire Arbeitskräftemobilität" gewährleisten. Die Bundesregierung befürchtet allerdings, dass sich hinter dem hehren Ziel vor allem mehr Bürokratie verbirgt. Berlin befindet sich noch im Blindflug, welche zusätzlichen Verwaltungslasten auf die Wirtschaft zukommen könnten. Dabei drängt die Zeit: Schon im nächsten Jahr soll die ELA ihre Arbeit aufnehmen. (Handelsblatt S. 16)

EZB - Über das umstrittene EZB-Kaufprogramm für Staatsanleihen wird abermals verhandelt, nun in Luxemburg. Die Position der deutschen Regierung ist brisant. Sie unterstützt in ihrer Stellungnahme die Linie der EZB weitestgehend und entfernt sich vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2017, das die Staatsanleihekäufe sehr kritisch beurteilt. (FAZ S. 19)

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT - Die Wirtschaftskriminalität in deutschen Unternehmen steigt deutlich an. Dies jedenfalls legt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter rund 700 deutschen Unternehmen nahe. Demnach sind immer mehr Firmen von kriminellen Taten betroffen, der Schaden geht in die Millionen, und oft führen nach wie vor nur Zufälle zur Aufdeckung. Immerhin hat aber inzwischen auch die Politik das Problem erkannt und will mit verschiedenen Maßnahmen gegensteuern. Die am weitesten verbreiteten Delikte in deutschen Firmen sind Betrug und Untreue. 58 Prozent aller befragten Unternehmen berichten, sie seien in den vergangenen zwei Jahren davon betroffen gewesen. (Welt S. 12)

