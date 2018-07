Der Dax dürfte am Freitag zunächst an den starken Vortag anknüpfen: Der Broker IG taxiert den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,33 Prozent höher auf 12 505 Punkte und damit nur knapp unter dem Vortageshoch bei 12 516 Punkten. Auf Wochensicht liegt er nun mit 1,3 Prozent vorne.

Die zuletzt besonders schwachen China-Börsen reagierten am Morgen recht gelassen auf die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe von Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland fiel zwar zwischenzeitlich auf einen weiteren Tiefststand seit Anfang 2017 zurück, holte seine Verluste aber dann wieder auf. In Tokio ging es gar deutlich aufwärts und auch der Trend von der Wall Street ist aktuell positiv.

Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Er dürfte laut den Devisenexperten der Commerzbank den Zwiespalt bestätigen, den bereits das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung am Vorabend gezeigt habe: Die einen machten sich nach langer Niedriginflation Sorgen um den Preistrend, und die anderen fürchteten eine Überhitzung der US-Wirtschaft. Die US-Handelspolitik könne die Waage demnächst zum Kippen bringen, zeige aber bislang noch keine Auswirkungen./ag/jha/

