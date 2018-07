Seit 6 Uhr früh sind die Strafzölle der USA auf Importwaren aus China in Kraft. Die Regierung in Peking reagiert direkt - und mit deutlichen Worten.

Es ist offiziell: Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat begonnen. Nach Monaten der Drohungen und Verhandlungen zwischen Peking und Washington sind heute die ersten Kanonenschüsse gefallen. Um Mitternacht in Washington DC traten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden in Kraft. Weitere 16 Milliarden sollen bis August folgen.

Chinas Regierung reagierte sofort. Wenige Minuten später verkündigte sie "den notwendigen Gegenangriff". Die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet, sagte der Sprecher des Handelsministeriums in Peking am Freitag. In einer ersten Stellungnahme hatte das Ministerium zuvor erklärt, die Welthandelsorganisation (WTO) einschalten zu wollen. Außerdem wolle man mit den anderen Ländern künftig den "Freihandel und Multilateralismus schützen". Peking versprach, grundsätzlich seinen Markt weiter öffnen zu wollen.

Washington zielt mit den neu eingeführten Zöllen vor allem auf Güter wie Autoteile, elektronische Komponenten und Kompressoren ab. Das soll den direkten Schaden für den Verbraucher so gering wie möglich halten. China wiederum versucht vor allem die US-Landwirte schmerzlich zu treffen. Sie gelten als eine der wichtigen Wählergruppen des US-Präsidenten Donald Trump. So rechnete die University of Tennessee aus, dass die US Landwirtschafts-Exporte, die 2017 noch 20 Milliarden Dollar betrugen, dieses Jahr auf 15,5 Milliarden fallen könnten.

Die Zölle kommen nicht unerwartet. Seit Jahren beschimpft Trump China wegen unfairer Handelspraktiken und dem mutmaßlichen Diebstahl geistigen Eigentums, insbesondere von amerikanischen Hightech-Konzernen. Vor allem das 375 Milliarden Dollar hohe Handelsdefizit ist ihm ein Dorn im Auge. Ende März kündigte er dann die Strafzölle an. Es folgte eine mehrmonatige Phase mit Untersuchungen, Kommentaren und Verhandlungen. Man wollte einen Handelskrieg abwenden - erfolglos.

Wer den jetzt ausgebrochenen Handelskrieg aber alleine Trump zuschreiben will, denkt zu kurz. Denn im Verdeckten schwelt der Konflikt schon länger. Die US-Behörde für Auslandsinvestitionen hat in den letzten zwei Jahren mehr chinesische Übernahmen blockiert oder verzögert, als alle Übernahme anderer OECD-Länder zusammengenommen. China wiederum erschwert Zollkontrollen von US-Ware seit einiger Zeit.

So berichtet der Manager einer Transportgesellschaft dem Handelsblatt, dass die Behörden seit April nur bei amerikanischen Importen ...

