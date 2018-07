FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6JG7 HSH NORDBANK MZC 1 17/20 0.000 %

W9DA XFRA DE0009801423 WESTINVEST INTERSELECT 0.400 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.642 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.353 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.428 EUR

MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.635 EUR

MCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.445 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.214 EUR

OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.174 EUR

WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.719 EUR

GE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 0.041 EUR

UU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM 0.100 EUR

3KH XFRA ID1000108301 CATUR SENTOSA ADIPRANA

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR

MEL XFRA ES0176252718 MELIA HOTELS INTL EO -,20 0.168 EUR

5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.468 EUR

HBM XFRA DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR

MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.051 EUR

HETA XFRA DE000A1X3WW8 KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. 0.340 EUR

UCA1 XFRA DE000A12UK57 U.C.A. AG O.N. 0.700 EUR

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.068 EUR

119 XFRA KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 0.017 EUR

VTX XFRA BMG1223L1054 BOE VARITRONIX HD-,25 0.001 EUR