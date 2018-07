Samsung schwächelt im Smartphone-Geschäft: Das südkoreanische Technologieunternehmen rechnet beim Umsatz im zweiten Quartal 2018 mit einem Rückgang um knapp 5 Prozent.

Beim Smartphone-Marktführer Samsung deutet sich ein Ende der Rekordserie bei den operativen Gewinnen an. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im zweiten Quartal 2018 im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf etwa 14,8 Billionen Won (11,3 Milliarden Euro) steigen, teilte das südkoreanische Technologieunternehmen am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit. Die Zahlen lagen jedoch unter den Erwartungen des Marktes. Analysten führten dies ...

