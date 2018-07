HELLA GmbH & Co. KGaA: Die HELLA GmbH & Co. KGaA verkauft ihre dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften FTZ Autodele & Verktoj A/S ('FTZ') und Inter-Team sp. z o.o. ('Inter-Team') an den schwedischen Großhändler Mekonomen AB. DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf HELLA GmbH & Co. KGaA: Die HELLA GmbH & Co. KGaA verkauft ihre dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften FTZ Autodele & Verktoj A/S ('FTZ') und Inter-Team sp. z o.o. ('Inter-Team') an den schwedischen Großhändler Mekonomen AB. 06.07.2018 / 07:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lippstadt, 6. Juli 2018. Die HELLA GmbH & Co. KGaA verkauft ihre dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften FTZ Autodele & Verktoj A/S ("FTZ") und Inter-Team sp. z o.o. ("Inter-Team") an den schwedischen Großhändler Mekonomen AB. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen heute unterzeichnet. Zuzüglich des Kaufpreises von 395 Millionen Euro erhält der Verkäufer eine Zahlung in Höhe des Cashflows zwischen dem 30. November 2017 und dem Vollzugsdatum der Transaktion. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. FTZ und Inter-Team sind derzeit gemeinsam mit HELLA's Großhandelsaktivitäten in Norwegen ("HELLAnor") sowie dem eCommerce-Geschäft ("UCANDO") unter dem Dach "Nordic Forum" vereint. HELLAnor und UCANDO bleiben Bestandteil des HELLA-Konzerns. 06.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702197 06.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A13SX22

AXC0047 2018-07-06/07:49