Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 32,90 auf 36,90 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Neutral", schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich der Markt für medizinische Bilddiagnostik weiter sehr lebhaft entwickelt. Die Siemens-Tochter dürfte hier zudem unter anderem dank neuer Produkte sehr gut abgeschnitten haben. Adlington rechnet außerdem in der Labordiagnostik mit einem besseren Geschäft mit dem Produkt Attelica. Das seit kurzem im TecDax notierte Unternehmen legt am 30. Juli die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor./zb/ag Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-07-06/07:40

ISIN: DE000SHL1006