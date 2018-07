Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer wegen Wechselkursentwicklungen und der erwarteten Verbesserung beim Umsatz und der Marge von 74,00 auf 79,40 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe bei "Neutral", schrieb JPMorgan-Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Der Experte geht davon aus, dass sich nach einem schwachen Start ins Jahr sowohl die Erlöse als auch die Profitabilität verbessern, so wie es der Jahresausblick des Spezialverpackungsherstellers nahelege. Er hofft zudem, dass es bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal am 12. Juli Neuigkeiten zu der Nachfolge des Anfang des Jahres zurückgetretenen Unternehmenschefs Christian Fischer gibt./zb/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-06/07:59

ISIN: DE000A0LD6E6