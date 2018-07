Es gibt in der EU zu wenig globale Plattformen. Um gegenüber Amazon und Apple aufzuholen, muss sich Europa auf seine Stärken besinnen und hausgemachte Probleme beheben - etwa den digitalen Binnenmarkt vollenden.

Die zahlreichen Umfragen zu den beliebtesten Arbeitgebern der Welt mögen sich in ihrer Methodik unterscheiden, doch das Ergebnis ist fast immer das gleiche: Die europäischen Unternehmen sind längst nicht mehr die erste Wahl. Auf der Beliebtheitsskala liegen stets amerikanische Technologiekonzerne vorn - vor allem Google, Apple, Amazon, Facebook und Microsoft. Die Menschen wollen also vor allem bei jenen Firmen arbeiten, die bereits einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern haben und auch deshalb das Zeitalter der Digitalisierung dominieren.

Diese banal klingende Tatsache sollte die europäischen Unternehmen in Alarmstimmung versetzen. Denn viele der herausragenden Produktentwickler und Ingenieure, die in den USA arbeiten, kommen ursprünglich aus Europa oder anderen Teilen der Welt - und verwirklichen dort nun ihre Ideen. Das stärkt die Plattformen weiter und zieht entsprechend noch mehr intelligente Köpfe an. Ihr Erfolg wirkt wie ein Magnet. Und geht auch zulasten Europas.

Wenn wir den Rückstand der europäischen Digitalwirtschaft aufholen wollen, müssen wir genau an diesem Punkt ansetzen: Auch in Europa müssen weltweit führende Techplattformen entstehen. Europäische Weltmarktführer würden das digitale Ökosystem des Kontinents beleben und ihn nach und nach zum echten Magneten für internationale Talente machen. Davon könnten dann Start-ups, Mittelständler und auch Konzerne profitieren.

Das Beispiel von Booking.com zeigt, dass europäische Plattformen durchaus internationale Bedeutung erlangen können. 1996 als einfaches Hotelbuchungsportal in den ...

