Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die drei Parteien der großen Koalition haben eine Einigung im Streit um die Asylpolitik erzielt. Das Paket enthält auch einen Kompromiss zu den umstrittenen Transitzentren: Die betroffenen Flüchtlinge sollen entweder am Münchner Flughafen oder in Liegenschaften der Bundespolizei untergebracht werden. Dafür sollten der Transitbereich des Münchner Flughafens oder aber "bestehende Einrichtungen" der Bundespolizei "in unmittelbarer Grenznähe" genutzt werden, heißt es in dem Koalitionsbeschluss, der AFP vorliegt. Dies gilt für jene Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Von der Transitunterbringung sollen die Flüchtlinge dann in den Erstaufnahmestaat zurückgebracht werden. "Wie beim bestehenden Flughafenverfahren reisen die Personen rechtlich nicht nach Deutschland ein. Die Zurückweisung erfolgt innerhalb von 48 Stunden." Gesetzesänderungen seien dafür nicht nötig. Das von der Union gebrauchte Wort "Transitzentrum" kommt in dem Koalitionsbeschluss nicht vor. Die SPD hatte Bedenken dagegen geäußert.

TAGESTHEMA II

Der kräftige Stellenaufbau in den USA dürfte sich im Juni fortgesetzt haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem der Zuwachs im Mai 223.00 betragen hatte. Die Arbeitslosenquote sehen die Analysten unverändert bei 3,8 Prozent, für die Stundenlöhne wird ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Lage des US-Arbeitsmarkts ist nach mehreren Jahren des Konjunkturaufschwungs gut, es herrscht weiter Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000, noch niedriger war sie zuletzt 1969. Vor diesem Hintergrund erwarten Volkswirte schon seit geraumer Zeit, dass sich die monatlichen Beschäftigungszuwächse verringern werden. Aber dazu ist es bisher nicht gekommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, HV

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

Im Laufe des Tages:

- EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur

gemeinsamen Übernahme von Abertis Infraestructuras durch

Hochtief, ACS und Atlantia

- DE/Innogy SE, Ende der Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Eon

DIVIDENDENABSCHLAG

Hornbach Baumarkt: 0,68 Euro U.C.A. AG: 0,70 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,30% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -43,60 Mrd USD zuvor: -46,20 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.745,30 0,24 Nikkei-225 21.815,65 1,25 Schanghai-Composite 2.747,77 0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.464,29 1,19 DAX-Future 12.466,00 1,21 XDAX 12.480,39 1,20 MDAX 25.811,75 0,58 TecDAX 2.743,05 1,66 EuroStoxx50 3.440,92 0,85 Stoxx50 3.067,39 0,31 Dow-Jones 24.356,74 0,75 S&P-500-Index 2.736,61 0,86 Nasdaq-Comp. 7.586,43 1,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,59 +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,55 2,55 0,66 USA 10 Jahre 2,85 2,83 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholung vom Vortag dürften Europas Börsen am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenausklang beginnen US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren von 34 Milliarden Dollar. Und US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, dass die Zölle auf chinesische Güter auf ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden Dollar ausgeweitet werden könnten. China hat bereits angekündigt, auf die ab Freitag erhobenen Zölle sofort mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Das Risiko einer Eskalation des Handelsstreits ist nicht dazu angetan, die Anleger größer aus der Reserve zu locken. Derweil ist der Handelskonflikt auch für die US-Notenbank zunehmend ein Thema. Im jüngsten Sitzungs-Protokoll geben die Währungshüter ihrer Sorge Ausdruck, dass die Handelspolitik von US-Präsident Trump Investitionen der Unternehmen behindern und das Wirtschaftswachstum schwächen könnte. Die Unsicherheit diesbezüglich habe zugenommen, und dies könne die Wirtschaftsstimmung und die Investitionen dämpfen. Übergeordnet zeichnete die US-Notenbank indes ein positives Bild der US-Wirtschaft. Am Freitag steht auch die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts im Fokus.

Rückblick: Einmal mehr stand die Automobilbranche im Fokus, der Sektor-Index legte um 3,4 Prozent zu. Positiv wurde an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. Bullish für den Sektor bleiben die Analysten von Jefferies, die die Einstufung für Daimler und Fiat Chrysler nach oben genommen haben und BMW, Peugeot und VW weiter zum Kauf empfehlen. Die Aktien von Fiat Chrysler stellten mit einem Plus von 5,8 Prozent den Gewinner im Sektor. Aber auch die Zulieferer waren gefragt, so erholten sich Osram um knapp 8 Prozent. Um 8,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen. Neben den positiven Daten stützte auch, dass Großaktionär Bellon seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde (plus 4,5 Prozent) zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair (plus 3,2 Prozent) sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Zeitplan für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2018 unverändert steht. Für Lotto24 ging es um 5 Prozent dank einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr 2018 nach oben. Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank schlossen 5,7 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen dank eines stabilen Zinsergebnisses, niedriger Risikovorsorge und Kostendisziplin bereits am Vorabend die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag 3,5 Prozent höher gezeigt, nachdem CEO Heinrich Hiesinger am frühen Abend seinen Rücktritt angeboten hatte. Airbus legten um 0,6 Prozent zu. Der Flugzeugbauer hält trotz der geringen Auslieferungszahlen im ersten Halbjahr an seinen Zielen fest.

USA/WALL STREET

Fester - Freundliche Vorgaben aus Europa und Hoffnungen, dass es im Handelskonflikt mit China nicht zum Schlimmsten kommt, stützten die Aktienkurse. Dieser verteidigten ihre Gewinne auch nach der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls. Darin drückte sich zwar die Sorge der Notenbanker aus, dass die Handelspolitik von US-Präsident Trump das Wachstum schwächen könnte, doch hielt die Fed an ihrem Kurs fest. Die Konjunkturdaten des Tages - ADP-Arbeitsmarktbericht, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Service-Einkaufsmanagerindizes - überzeugten zwar nicht in allen Punkten, zeichneten insgesamt aber das Bild einer robusten Wirtschaft. Autowerte lagen mit Spekulationen auf eine Null-Zoll-Lösung im Plus, die der US-Botschafter in Berlin den deutschen Automanagern vorgeschlagen haben soll. Ford kletterten um 0,5 Prozent, General Motors um 1,3 Prozent. Boeing gewannen 0,1 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer ein Joint Venture mit dem brasilianischen Wettbewerber Embraer angekündigt hatte. Dessen Aktien brachen um 10,3 Prozent ein. Analyst Nicholas Heymann von William Blair verwies auf zahlreiche Unwägbarkeiten, mit denen die Zusammenarbeit behaftet sei. Praxair stiegen um 3 Prozent. Das Unternehmen hat sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso verkauft, um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde zu erhalten. US-Staatsanleihen waren bei den wieder risikofreudigeren Anlegern nicht gefragt. Sinkende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent steigen.

