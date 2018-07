DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FUßBALL-WM

16:00 Fußball-WM Viertelfinale: Uruguay - Frankreich

20:00 Fußball-WM Viertelfinale: Brasilien - Belgien

TAGESTHEMA I

Die drei Parteien der großen Koalition haben eine Einigung im Streit um die Asylpolitik erzielt. Das Paket enthält auch einen Kompromiss zu den umstrittenen Transitzentren: Die betroffenen Flüchtlinge sollen entweder am Münchner Flughafen oder in Liegenschaften der Bundespolizei untergebracht werden. Dafür sollten der Transitbereich des Münchner Flughafens oder aber "bestehende Einrichtungen" der Bundespolizei "in unmittelbarer Grenznähe" genutzt werden, heißt es in dem Koalitionsbeschluss, der AFP vorliegt. Dies gilt für jene Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Von der Transitunterbringung sollen die Flüchtlinge dann in den Erstaufnahmestaat zurückgebracht werden. "Wie beim bestehenden Flughafenverfahren reisen die Personen rechtlich nicht nach Deutschland ein. Die Zurückweisung erfolgt innerhalb von 48 Stunden." Gesetzesänderungen seien dafür nicht nötig. Das von der Union gebrauchte Wort "Transitzentrum" kommt in dem Koalitionsbeschluss nicht vor. Die SPD hatte Bedenken dagegen geäußert.

TAGESTHEMA II

Der kräftige Stellenaufbau in den USA dürfte sich im Juni fortgesetzt haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 195.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem der Zuwachs im Mai 223.00 betragen hatte. Die Arbeitslosenquote sehen die Analysten unverändert bei 3,8 Prozent, für die Stundenlöhne wird ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Lage des US-Arbeitsmarkts ist nach mehreren Jahren des Konjunkturaufschwungs gut, es herrscht weiter Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000, noch niedriger war sie zuletzt 1969. Vor diesem Hintergrund erwarten Volkswirte schon seit geraumer Zeit, dass sich die monatlichen Beschäftigungszuwächse verringern werden. Aber dazu ist es bisher nicht gekommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, HV

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

Im Laufe des Tages:

- EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur

gemeinsamen Übernahme von Abertis Infraestructuras durch

Hochtief, ACS und Atlantia

- DE/Innogy SE, Ende der Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Eon

DIVIDENDENABSCHLAG

Hornbach Baumarkt: 0,68 Euro U.C.A. AG: 0,70 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,30% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -43,60 Mrd USD zuvor: -46,20 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.745,30 0,24 Nikkei-225 21.815,65 1,25 Schanghai-Composite 2.747,77 0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.464,29 1,19 DAX-Future 12.466,00 1,21 XDAX 12.480,39 1,20 MDAX 25.811,75 0,58 TecDAX 2.743,05 1,66 EuroStoxx50 3.440,92 0,85 Stoxx50 3.067,39 0,31 Dow-Jones 24.356,74 0,75 S&P-500-Index 2.736,61 0,86 Nasdaq-Comp. 7.586,43 1,12 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,59 +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,55 2,55 0,66 USA 10 Jahre 2,85 2,83 0,43 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholung vom Vortag dürften Europas Börsen am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenausklang beginnen US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren von 34 Milliarden Dollar. Und US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, dass die Zölle auf chinesische Güter auf ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden Dollar ausgeweitet werden könnten. China hat bereits angekündigt, auf die ab Freitag erhobenen Zölle sofort mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Das Risiko einer Eskalation des Handelsstreits ist nicht dazu angetan, die Anleger größer aus der Reserve zu locken. Derweil ist der Handelskonflikt auch für die US-Notenbank zunehmend ein Thema. Im jüngsten Sitzungs-Protokoll geben die Währungshüter ihrer Sorge Ausdruck, dass die Handelspolitik von US-Präsident Trump Investitionen der Unternehmen behindern und das Wirtschaftswachstum schwächen könnte. Die Unsicherheit diesbezüglich habe zugenommen, und dies könne die Wirtschaftsstimmung und die Investitionen dämpfen. Übergeordnet zeichnete die US-Notenbank indes ein positives Bild der US-Wirtschaft. Am Freitag steht auch die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts im Fokus.

Rückblick: Einmal mehr stand die Automobilbranche im Fokus, der Sektor-Index legte um 3,4 Prozent zu. Positiv wurde an der Börse ein Treffen von US-Botschafter Richard Grenell mit führenden deutschen Automanagern gesehen. Grenell soll einem Handelsblatt-Bericht zufolge eine Null-Zoll-Lösung vorgeschlagen haben, bei der beide Seiten auf Importzölle auf Autos komplett verzichten. Bullish für den Sektor bleiben die Analysten von Jefferies, die die Einstufung für Daimler und Fiat Chrysler nach oben genommen haben und BMW, Peugeot und VW weiter zum Kauf empfehlen. Die Aktien von Fiat Chrysler stellten mit einem Plus von 5,8 Prozent den Gewinner im Sektor. Aber auch die Zulieferer waren gefragt, so erholten sich Osram um knapp 8 Prozent. Um 8,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien des französischen Kantinenbetreibers Sodexo. Die Neun-Monats-Umsatzdaten sind deutlich besser als zuletzt befürchtet ausgefallen. Neben den positiven Daten stützte auch, dass Großaktionär Bellon seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde (plus 4,5 Prozent) zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair (plus 3,2 Prozent) sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Positiv wird an der Börse gesehen, dass der Zeitplan für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2018 unverändert steht. Für Lotto24 ging es um 5 Prozent dank einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr 2018 nach oben. Die Aktien der Deutsche Pfandbriefbank schlossen 5,7 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen dank eines stabilen Zinsergebnisses, niedriger Risikovorsorge und Kostendisziplin bereits am Vorabend die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag 3,5 Prozent höher gezeigt, nachdem CEO Heinrich Hiesinger am frühen Abend seinen Rücktritt angeboten hatte. Airbus legten um 0,6 Prozent zu. Der Flugzeugbauer hält trotz der geringen Auslieferungszahlen im ersten Halbjahr an seinen Zielen fest.

USA/WALL STREET

Fester - Freundliche Vorgaben aus Europa und Hoffnungen, dass es im Handelskonflikt mit China nicht zum Schlimmsten kommt, stützten die Aktienkurse. Dieser verteidigten ihre Gewinne auch nach der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls. Darin drückte sich zwar die Sorge der Notenbanker aus, dass die Handelspolitik von US-Präsident Trump das Wachstum schwächen könnte, doch hielt die Fed an ihrem Kurs fest. Die Konjunkturdaten des Tages - ADP-Arbeitsmarktbericht, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Service-Einkaufsmanagerindizes - überzeugten zwar nicht in allen Punkten, zeichneten insgesamt aber das Bild einer robusten Wirtschaft. Autowerte lagen mit Spekulationen auf eine Null-Zoll-Lösung im Plus, die der US-Botschafter in Berlin den deutschen Automanagern vorgeschlagen haben soll. Ford kletterten um 0,5 Prozent, General Motors um 1,3 Prozent. Boeing gewannen 0,1 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer ein Joint Venture mit dem brasilianischen Wettbewerber Embraer angekündigt hatte. Dessen Aktien brachen um 10,3 Prozent ein. Analyst Nicholas Heymann von William Blair verwies auf zahlreiche Unwägbarkeiten, mit denen die Zusammenarbeit behaftet sei. Praxair stiegen um 3 Prozent. Das Unternehmen hat sein europäisches Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso verkauft, um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde zu erhalten. US-Staatsanleihen waren bei den wieder risikofreudigeren Anlegern nicht gefragt. Sinkende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent steigen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 06, 2018 01:40 ET (05:40 GMT)

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1690 0% 1,1690 1,1701 EUR/JPY 129,48 +0,1% 129,32 129,37 EUR/CHF 1,1615 +0,0% 1,1613 1,1606 GBP/EUR 1,1310 -0,0% 1,1418 1,1300 USD/JPY 110,77 +0,1% 110,66 110,59 GBP/USD 1,3221 +0,0% 1,3220 1,3221 Bitcoin BTC/USD 6.605,68 +0,4% 6.580,48 6.669,66

Der Euro erhielt zunächst Unterstützung von besseren deutschen Auftragseingängen. Deren unerwartet gute Entwicklung lag vor allem an einer starken Nachfrage aus dem Inland und dem Euroraum. Volkswirte beurteilen die Wachstumsaussichten deshalb wieder etwas zuversichtlicher als zuletzt. Von ihrem Tageshoch bei 1,1720 Dollar kam die Gemeinschaftswährung jedoch wieder zurück. Im späten US-Handel wurde sie mit rund 1,1690 Dollar bezahlt. Im asiatischen Handel bewegte sich die Gemeinschaftswährung unter der Marke von 1,17 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,13 72,94 +0,3% 0,19 +23,1% Brent/ICE 77,36 77,39 -0,0% -0,03 +19,8%

Am Ölmarkt geriet vor allem der Preis für die US-Sorte WTI deutlicher unter Druck, nachdem das US-Energieministerium einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Analysten hatten dagegen einen Abbau der Lagerbestände prognostiziert. Derweil versuchte US-Präsident Donald Trump erneut per Tweets, die Opec-Länder zu preissenkenden Maßnahmen zu bewegen. Ein Fass der Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 72,94 Dollar. Brent gab um 1,1 Prozent nach auf 77,39 Dollar. In Asien bauten die Ölpreise ihre Abgaben noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,13 1.257,88 -0,3% -3,75 -3,7% Silber (Spot) 16,00 16,06 -0,3% -0,05 -5,5% Platin (Spot) 843,80 843,00 +0,1% +0,80 -9,2% Kupfer-Future 2,79 2,81 -1,0% -0,03 -16,3%

Der Goldpreis erfuhr anfangs etwas Unterstützung von dem leicht schwächeren Dollar, gab nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls etwas nach. Das Protokoll legt nahe, dass die Notenbank mit ihrem Zinserhöhungskurs fortfahren wird. Höhere Zinsen sind jedoch negativ für das zinslos gehaltene Edelmetall. Im späten Handel ermäßigte sich die Feinunze um 0,1 Prozent auf 1.256 Dollar. Im asiatischen Handel baute das Edelmtall seine Abgaben noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HAUSHALTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr ist unter Dach und Fach. Das Budget für das laufende Jahr sieht Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vor, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden müssen - und damit im fünften Jahr eine schwarze Null im Haushalt.

US-POLITIK I

Der ehemalige Co-Direktor des erzkonservativen US-Fernsehsenders Fox News, Bill Shine, wird Kommunikationsberater im Team von US-Präsident Donald Trump.

US-POLITIK II

Der Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, ist nach einer Serie von Skandalen zurückgetreten. Präsident Donald Trump teilte am Donnerstag via Twitter mit, er habe das Rücktrittsgesuch Pruitts akzeptiert.

US-NOTENBANK

Auf ihrer jüngsten Sitzung gaben die US-Notenbanker auch der Sorge Ausdruck, dass die Handelspolitik von Präsident Donald Trump Investitionen der Unternehmen behindern und das Wirtschaftswachstum schwächen könnte. Die Unsicherheit diesbezüglich habe zugenommen, und dies könne die Wirtschaftsstimmung und die Investitionen dämpfen, hieß es im Sitzungsprotokoll. Die Bedenken der Währungshüter sind indessen nicht so groß, dass sie von ihrem Zinserhöhungskurs abweichen würden. Laut dem Sitzungsprotokoll sprachen die Notenbanker bei ihren Beratungen im Juni darüber, die Zinsen im kommenden Jahr so stark anzuheben, dass sie nicht mehr als akkommodierend, also wachstums- und inflationsfördernd, gelten könnten. Damit könnte 2019 die lange Nachkrisenzeit nach dem Finanzcrash auch offiziell beendet werden.

SYRIEN

Russland hat eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrats zum Kriegsgeschehen in der südsyrischen Provinz Daraa blockiert. Die anderen Ratsmitglieder hätten vergeblich versucht, die Vetomacht Russland zur Unterzeichnung einer Erklärung zu bewegen, die humanitäre Hilfe für die Menschen in dem Kriegsgebiet hervorhebt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend aus Diplomatenkreisen.

THYSSENKRUPP

Heinrich Hiesinger will als Chef von Thyssenkrupp zurücktreten. Der Manager habe um Gespräche gebeten, die zur einvernehmlichen Auflösung seines Mandats als Vorsitzender des Vorstands führen sollen, teilte der Konzern mit. Der Aufsichtsrat werde am Freitag zusammentreten, um über die Bitte von Hiesinger zu beraten und zu entscheiden.

AIRBUS

hat im ersten Halbjahr nur 303 Flugzeuge ausgeliefert. Damit steigt der Druck auf den Konkurrenten von Boeing, seine Lieferzahlen in der zweiten Jahreshälfte zu erhöhen, um sein Auslieferungsziel für 2018 von 800 Flugzeugen zu erreichen. Grund für den Rückstand sind größtenteils Lieferengpässe bei den Zulieferern. Dennoch geht Airbus nach wie vor davon aus, die versprochene Anzahl an Flugzeugen in diesem Jahr zu liefern und die Cashflow-Ziele zu erreichen.

AUDI

Nach neuerlichen Unregelmäßigkeiten bei der Abgasreinigung im Mai und der darauf folgenden Bestandsaufnahme bei weiteren Modellen hat der Autobauer Audi keine weiteren Auffälligkeiten bei seinen Autos entdeckt. Nach dem Abschluss der internen technischen Analysen aller V-TDI-Motoren sei das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) als zuständige Behörde über die Ergebnisse informiert worden, teilte Audi mit.

LAFARGEHOLCIM

hat über seine britische Tochter einen Großauftrag von Highways England zur Lieferung von Fahrbahnbelägen erhalten. Der Gesamtwert des Auftrags, der sich über vier Jahre erstreckt, beläuft sich auf 500 Millionen britische Pfund.

RYANAIR

Bei Ryanair wird im Juli gestreikt. Gewerkschaften in Spanien, Italien, Portugal und Belgien riefen das Kabinenpersonal der irischen Fluggesellschaft zum Arbeitskampf auf. Ein Sprecher der spanischen Gewerkschaft Sitcpla sagte, die in Italien stationierten Besatzungen würden voraussichtlich am 25. Juli streiken und das Kabinenpersonal in Spanien, Belgien und Portugal werde am 25. und 26. Juli die Arbeit niederlegen. Dies müsse aber noch bestätigt werden.

JP MORGAN

will im Zuge des Brexit offenbar Stellen von London in andere europäische Großstädte verlagern. Die US-Bank wolle ihre Präsenz an Standorten wie Paris, Madrid und Mailand verstärken und habe einige Dutzend Mitarbeiter aus allen Bereichen aufgefordert, über eine Versetzung nachzudenken, geht aus einem internen Schreiben hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Vom Brexit betroffen sein könnten laut der Bank 300 bis 400 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2018 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.