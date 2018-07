London (ots/PRNewswire) -



Senzer Ltd hat seine Absicht angekündigt, sein Portfolio für

inhalierbare Cannabinoid-Produkte noch in diesem Jahr in

Großbritannien unter einer speziellen pharmazeutischen Lizenz auf den

Markt zu bringen. Dies würde es Ärzten ermöglichen, Krebspatienten,

die sich einer Chemotherapie unterziehen, die inhalierbaren

Cannabinoid-Produkte des Unternehmens zu verschreiben.



"Unsere Verabreichungstechnologie ist eine der ersten ihrer Art -

ein Beatmungssystem, das mit einer atemgesteuerten Ventiltechnologie

arbeitet und Cannabinoide in pharmazeutischer Qualität schnell in den

Blutkreislauf verbringt," so Alex Hearn, CEO von Senzer.



Über 300.000 Menschen in Europa und in den USA leiden derzeit

unter den häufigsten Nebenwirkungen der Chemotherapie: Übelkeit und

Nervenschmerzen. Cannabinoide wurden schon seit längerer Zeit als

eine vielversprechende unterstützende Therapie identifiziert, die

während der Chemotherapie eingesetzt werden kann, um diese

Nebenwirkungen zu lindern. Die orale Verabreichung von Cannabinoiden

hat leider aufgrund der schlechten Absorption eine begrenzte

therapeutische Wirkung. In Europa verschreiben jedoch Ärzte weiterhin

regelmäßig Cannabinoid-Kapseln für Krebspatienten in "Compassionate

Use"-Programmen.



"Wir gehen davon aus, dass wir mit unserem einzigartigen

Beatmungssystem für Cannabinoide hoffentlich die Lebensqualität

derjenigen verbessern können, die eine außerordentlich intensive

Behandlung durchlaufen", sagte ein Sprecher des Unternehmens.



Das erste Produkt, das von Ärzten verschrieben werden kann, ist

Cannafen®, eine Cannabidiol-Inhalationslösung, die das Unternehmen

seit 2015 entwickelt. Ein weiteres Produkt mit Dronabinol-Lösung,

Candex®, wird im neuen Jahr auf den Markt kommen. Beide Produkte

unterliegen der behördlichen Freigabe.



Die Produkte von Senzer, die Cannabinoide enthalten, bieten eine

schnelle und wirksame Linderung bei Übelkeit und neuropathischen

Durchbruchschmerzen, zwei häufigen und schlecht behandelten

Nebenwirkungen von Chemotherapie-Krebsbehandlungen. Diese beiden

Beschwerden können einen erheblichen Einfluss auf die Therapietreue,

das Behandlungsergebnis und die Lebensqualität haben.



"Wir hoffen, dass dies eine neue und sinnvolle

Behandlungsmöglichkeit auf Rezept ist, mit dem das Angebot für Ärzte

und Patienten bei der Behandlung von Krebserkrankungen erweitert

werden kann."



