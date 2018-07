Die australische Investmentbank Macquarie hat Salzgitter AG mit "Underperform" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der deutsche Stahlkonzern sei stark auf Bereiche wie schwere Stahlplatten und Sektionen ausgerichtet, in denen die Gewinnmargen wegen eines hohen Wettbewerbs eher gering seien, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des globalen Handelskonflikts zieht er die Papiere von ArcelorMittal und SSAB vor, die von ihren Geschäften in den USA profitieren sowie mit einem robusten Ausblick für den freien Mittelzufluss überzeugten./mis/bek

Datum der Analyse: 06.07.2018

