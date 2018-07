flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent fiel am Donnerstag leicht. Das Ölförderland Saudi-Arabien förderte im Juni 500.000 Fass mehr pro Tag und brachte seine Rohölförderung somit auf 10,488 Mio. Fass pro Tag. Trumps Twitter-Tiraden gegen die OPEC und seine Forderungen nach mehr Rohölproduktion und demnach günstigeren Preisen zeigten bei den Saudis nun offenbar Wirkung. Seit dem Februar senkten die Saudis nun den Preis für das schwarze Gold erstmals wieder. In Riad bereitet man sich wohl auch vor, demnächst bis zu 2 Mio. Fass mehr zu produzieren, um etwaige Produktionskürzungen oder Ausfälle in Venezuela oder dem Iran abzufedern.

Zur Charttechnik: Der Blick könnte auf den Kursverlauf der Woche zu richten sein. Ausgehend vom Verlaufshoch des 29. Juni 2018 bei 79,56 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischentief des 03. Juli 2018 bei 76,67 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen auszumachen. Die Widerstände wären bei den Marken von 77,78/7812/78,46/78,88 und 79,56 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen wären bei 77,35/76,67 und 75,99 US-Dollar.

