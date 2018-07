Ve-RI Listed Infrastructure: Flughafensektor muss Federn lassen - Railways nimmt weiter Fahrt auf DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Ve-RI Listed Infrastructure: Flughafensektor muss Federn lassen - Railways nimmt weiter Fahrt auf 06.07.2018 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION FRANKFURT, 06. JULI 2018 Ve-RI Listed Infrastructure: Flughafensektor muss Federn lassen - Railways nimmt weiter Fahrt auf * Quartalsweise Reallokation mit interessanten Verschiebungen: Japan gewinnt an Relevanz. * Railways zweitstärkster Sektor. * Flughafenbetreiber werden verkauft. Zu Anfang Juli 2018 wurde das quartalsweise stattfindende Rebalancing des Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) abgeschlossen. Insgesamt sieben der dreißig sich im Portfolio befindlichen Titel wurden im Zuge der Reallokation ausgetauscht. Dabei kam es zu einer deutlichen Verschiebung in der Länderallokation sowie bei den einzelnen Sektoren. Japanischer Anteil wächst Für die nächsten drei Monate kamen gleich drei neue japanische Werte in den Fonds hinzu. Zusammen mit den bisherigen beiden Nipponaktien liegt deren Anteil jetzt bei 17 Prozent und damit gleichauf mit Hong Kong. Mit weiterhin einem 30 prozentigem Anteil bleiben US-amerikanische Werte deutlich an der Spitze. Die Region Asian-Pacific ist nun genauso stark vertreten wie Nordamerika (jeweils rund 37 %). Europa kommt lediglich auf knapp 25 Prozent. Airports gehen - Railways kommen Bei East Japan Railway Company und der Keihan Holdings Co. Ltd handelt es sich jeweils um japanische Eisenbahnunternehmen, die nun im Fonds vertreten sind. Zusammen mit dem Neuzugang Canadian Pacific Railways (Kanada) und zwei weiteren Railwayaktien sorgen sie dafür, dass dieser Sektor hinter Energy Distribution der zweitstärkste im Ve-RI Listed Infrastructure ist. "Bereits im zweiten Quartal dieses Jahres gehörten mit Canadian National Railways und Central Japan Railways gleich zwei Eisenbahnwerte zu den renditestärksten Aktien des Fonds. Auch jetzt zeigen die relevanten Kennzahlen in unserem rein systematischen Ansatz ein Renditepotential bei einer relativen Trendstabilität für den Eisenbahnsektor an. Unser Veritas-Aktienselektionsmodell bewertet deshalb diesen Sektor für das dritte Quartal des Jahres stärker", so Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager von Veritas Investment. Ein anderes Bild zeigt der Flughafensektor. Waren im abgelaufenen Quartal noch insgesamt fünf Flughafenbetreiber bzw. -dienstleister im Fonds vertreten, reduziert sich nach der aktuellen Neuaufstellung deren Anteil auf zwei. Fraport (Deutschland), Flughafen Zürich (Schweiz) sowie SATS, das einzige Unternehmen aus Singapur, mussten den Fonds verlassen. Ausschließlich Kerninfrastruktur Der Fonds investiert bewusst in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man die Bereitstellung von Netzen zum Energie- und Rohstofftransport und Kommunikation aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunnel und Brücken. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion ("Utilities") oder "Soziale-Infrastruktur", wie z.B. Krankenhäuser. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von Veritas das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Kerninfrastruktur machen. Aktuell liegt dieser Umsatzanteil mit ca. 79 Prozent deutlich über dieser Schwelle. Momentan wird der Ve-RI Listed Infrastructure von Morningstar mit 4 Sternen ausgezeichnet und verfügt mit 4 Globen über das zweithöchste Nachhaltigkeitsrating. Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) finden Sie unter: http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-infrastructure-r.html Ein Video visualisiert den systematischen Investmentprozess des Fonds: https://www.youtube.com/watch?v=l2hPjeeStgQ ÜBER VERITAS INVESTMENT Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management. Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen. Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds. .......... PRESSEKONTAKT: Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de RISIKOHINWEISE: Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. 06.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702037 06.07.2018

ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674

AXC0069 2018-07-06/08:50