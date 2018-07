Von Tiernan Ray

NEW YORK (Dow Jones)--Intel hat einen Medienbericht indirekt dementiert, wonach Apple ein Baseband von Intel nicht in dem für 2020 geplanten iPhone verwenden will. Die Kundenbindungen und der Fahrplan im Zusammenhang mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G für die Jahre 2018 bis 2020 hätten sich nicht geändert, teilte der Konzern per Email mit. "Wir bleiben unseren 5G-Plänen und -Projekten verpflichtet", hieß es.

Die israelische Tageszeitung Calcalist hatte am Vortag berichtet, Apple habe Intel eine Absage erteilt. Der US-Techkonzern habe Intel darüber informiert, dass er das neue Baseband namens "Sunny Peak", das sich in der Entwicklung befinde, nicht länger für das übernächste iPhone beziehen wolle. Dieser Chipsatz sei eine Kombination aus einem 5G-Mobilfunkmodem und einer Schaltung zur Durchführung von Wifi- sowie Bluetooth-Verbindungen.

July 06, 2018 02:22 ET (06:22 GMT)

