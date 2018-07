...neben der Nationalmannschaft natürlich. Ein Teil der Produkte, die auf eine deutsche WM-Endrunde setzten, müssen verramscht werden. Chef Rorsted berichtet darüber in zwei Wochen. 180/185 € sind die Ausgangslage. ADIDAS ist im DAX-Vergleich kein Verlierer, sondern immer noch ein kleiner Gewinner. Also die Kehrseite eines Comebacks. Konkurrent NIKE lieferte soeben den Beleg dafür, dass man aus einer an sich guten Position heraus mit Kurssprüngen bis 15 % am Tag neue Dimensionen erreichen kann. Die Wette im Vergleich: NIKE wird mit etwa dem 2,2- bis 2,4-fachen Umsatz bewertet und hat ein KGV über 30. ADIDAS bringt es auf den etwa 1,5-fachen Umsatzwert und das KGV stellt sich knapp unter 20. Ist NIKE ein Vorbild für ADIDAS oder umgekehrt? Beim Sportartikel-Markt gelten andere Regeln: An sich ist der Sportartikelmarkt der Welt gut aufgeteilt. Wer die beste Werbung betreibt, kann ähnlich wie in jedem Wettrennen den einen oder anderen überholen oder gleichziehen. Entscheidend ist das Marketing. Nicht entscheidend ist, ob man in einem gut verteilten Markt durch den Kauf von Konkurrenten weiterkommt. Das ist ADIDAS mit dem Einstieg bei REEBOK passiert, wo bisher alle Hoffnungen nicht aufgingen. Unsere Sicht: 180/185 Euro hatten wir vor einigen Wochen als Basis für Käufe geschrieben. Der Kurs ist aufgegangen und wir bleiben dabei: Investieren!



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 27 vom 7.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info