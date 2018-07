New York - Der mit Spannung erwartete und bereits mehrmals verschobene Börsengang des staatlichen saudischen Ölkonzerns Aramco wackelt offenbar komplett. Nach Informationen des "Wall Street Journal" mehren sich die Zweifel, dass das Unternehmen überhaupt noch an die Börse gebracht werden soll. Alle an dem Prozess beteiligten Personen gingen inzwischen davon aus, dass der Börsengang nicht erfolgen wird, zitierte die US-Zeitung einen leitenden Angestellten des Unternehmens.

Zuletzt seien die Vorbereitungen für die Platzierung der Aktien festgefahren gewesen. Das Land sei schlichtweg ...

