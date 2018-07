FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Übergeordnet ist die Stimmung an den globalen Rentenmärkten aber gut, nachdem das Protokoll der US-Notenbank am Vorabend auf ein gesundes Wirtschaftswachstum hinwies. In den Fokus könnten jedoch jederzeit wieder Umschichtungen aus dem Aktienmarkt wegen der US-Strafzölle rücken.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 162,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,61 Prozent und das Tagestief bei 162,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Ticks auf 132,11 Prozent.

July 06, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)

