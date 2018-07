Die Deutsche Bank hat L'Oreal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 205 auf 220 Euro angehoben. Der Aktienkurs sei stark gestiegen und das weitere Aufwärtspotenzial nun begrenzt, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank durchgehend guter Ergebnisse hätten sich die Papiere des Kosmetikkonzerns seit Jahresbeginn an die Spitze des Sektors gesetzt. Das Unternehmen liefere beständig gute Resultate./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-06/09:07

ISIN: FR0000120321