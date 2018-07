Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die schwierige Regierungsbildung in Italien brachte die Finanzmärkte kräftig ins Rotieren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Unter den Marktteilnehmern habe große Verunsicherung über die künftige Ausrichtung der italienischen Koalitionspartner in Bezug auf den Euroraum geherrscht. Gerüchte über Forderungen nach einem massiven Schuldenerlass und einem Austritt Italiens aus dem Euro hätten die Runde gemacht. Es hätten große Zweifel hinsichtlich Italiens künftiger Bereitschaft bestanden, seine Schulden zurückzuzahlen. Die hieraus resultierende Verunsicherung habe zu einer hohen Nachfrage nach sicheren Papiere wie etwa Bundesanleihen geführt. Die Peripherie hingegen sei deutlich unter Druck gekommen. ...

