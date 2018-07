Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern zum zweiten Mal in dieser Woche einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Der DAX schloss 1,2 Prozent höher bei 12.464 Punkten. Zeitweise lag er sogar über 12.500 Punkten. Marktidee: Johnson & Johnson Die Aktie von Johnson & Johnson beewegt sich in einem langfristigen Bullenmarkt. Im Januar markierte der Kurs ein Rekordhoch. Danach startete eine dreiwellige Korrekturbewegung. Gestern meldeten sich die Bullen zurück. Die Aktie kletterte über eine wichtige Marke. Jetzt rückt ein neuer Widerstand in den Fokus.