Deutsche Produktion im Mai deutlich höher als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Mai deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von nur 0,1 Prozent prognostiziert. Den für April zunächst gemeldeten Rückgang von 1,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,3 Prozent. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im Mai um 3,1 (April: 1,4) Prozent.

ING: Deutsches Wachstum zieht im 2. Halbjahr an

ING rechnet nach den zuletzt guten Konjunkturdaten damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Halbjahr verstärken wird. "Unerwartet gute Einkaufsmanagerindizes, die Erholung der Auftragseingänge und die heutigen Produktionsdaten sind Vorzeichen für eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar.

Fed könnte Nachkrisenzeit kommendes Jahr beenden

Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank hat bei seinen Beratungen am 12. und 13. Juni darüber gesprochen, die Zinsen kommendes Jahr möglicherweise so stark anzuheben, dass sie nicht mehr als konjunkturfördernd gelten können. Damit könnte die lange Nachkrisenzeit nach dem Finanzcrash 2019 auch offiziell beendet werden. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, sprachen die FOMC-Mitglieder darüber, wie mit Zinserhöhungen zu reagieren wäre, wenn sich das Wirtschaftswachstum so beschleunigt, dass Blasen entstehen oder nicht nachhaltige Preisentwicklungen auftreten.

Strafzölle gegen China in Kraft getreten

Die US-Strafzölle gegen China sind am Freitag in Kraft getreten. Die Zölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) gelten seit Mitternacht (Ortszeit in den USA). Sie betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten. China kündigte wie erwartet umgehend Gegenmaßnahmen an: Das Land sehe sich "gezwungen, notwendige Gegenmaßnahmen" zu ergreifen, erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums.

PBoC sieht nur begrenzte Auswirkungen des Handelskriegs auf BIP

Der Handelskrieg zwischen den USA und China könnte möglicherweise nur begrenzte Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und die Aktien- und Devisenmärkte im Reich der Mitte haben. Ma Jun, ehemaliger Chefökonom und jetzt Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der chinesischen Zentralbank (PBoC), sagte in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, die US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von bis zu 50 Milliarden US-Dollar dürften das Bruttoinlandsprodukt Chinas nur um 0,2 Prozentpunkte schmälern. Dies gelte bei einer vollständigen Implemtierung der Zölle.

Peking: USA beginnen "größten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte"

China hat die US-Strafzölle als den Beginn des "größten Handelskriegs der Wirtschaftsgeschichte" angeprangert. Die seit Mitternacht (Ortszeit in den USA) geltenden Zölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) verletzten die Regeln der Welthandelsorganisation WTO, erklärte das Handelsministerium in Peking am Freitag. China hatte bereits kurz nach Inkrafttreten der Zölle "notwendige Gegenmaßnahmen" angekündigt.

Koalitionsspitzen einigen sich auf Asylpaket

Die drei Parteien der großen Koalition haben eine Einigung im Streit um die Asylpolitik erzielt. SPD-Chefin Andrea Nahles sprach nach Beratungen der Koalitionsspitzen am Donnerstagabend in Berlin von einem "Paket zur Neuordnung der Asylpolitik", das eine "gute Lösung" darstelle. Das Paket enthält auch einen Kompromiss zu den umstrittenen Transitzentren: Die betroffenen Flüchtlinge sollen entweder am Münchner Flughafen oder in Liegenschaften der Bundespolizei untergebracht werden.

Mehrheit der Deutschen befürwortet Transitzentren

Die umstrittenen Transitzentren für bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber werden von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend hervor. 61 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für die umstrittenen Zentren aus, 34 Prozent dagegen.

Bericht: Zahl rechtsextremer Gewalttaten deutlich zurückgegangen

Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten ist einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Die registrierten Delikte zu Körperverletzungen seien im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent zurückgegangen, die Zahl der mutmaßlich von Rechtsextremisten begangenen Brandstiftungen um mehr als 60 Prozent, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Umfrage: CSU legt ungeachtet der Regierungskrise in der Wählergunst leicht zu

Ungeachtet der wochenlangen Regierungskrise in Berlin hat die CSU laut einer Umfrage in Bayern in der Wählergunst leicht zugelegt. In einer am Freitag von der Augsburger Allgemeinen und Spiegel online veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey verbesserte sich die CSU im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozentpunkte auf 42,5 Prozent. Damit würde die Partei aber weiterhin klar die absolute Mehrheit verfehlen. Laut der Umfrage liegen die SPD mit 13,7 Prozent, die Grünen mit 13,2 Prozent sowie die AfD mit 13,1 Prozent eng zusammen.

Bundestag beschließt Haushalt 2018

Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr ist nach einem deutlich beschleunigten Beratungsverfahren endgültig unter Dach und Fach. Der Bundestag billigte den Budgetentwurf am Abend in dritter Lesung mit 386 Ja- zu 282 Nein-Stimmen, wie Vizepräsident Wolfgang Kubicki nach der Abstimmung bekanntgab. Das Budget für das laufende Jahr sieht damit Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vor, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden müssen - und damit im fünften Jahr eine schwarze Null im Haushalt.

US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen über nukleare Abrüstung in Pjöngjang

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Gesprächen über die von Nordkorea zugesagte atomare Abrüstung in Pjöngjang eingetroffen. Ziel des Besuches ist es, von Nordkorea mehr Details zu der geplanten Denuklearisierung zu erhalten. Pompeo wurde am Freitag am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt von Kim Yong Chol, einem engen Mitarbeiter von Machthaber Kim Jong Un, sowie Außenminister Ri Yong Ho empfangen.

Iran: europäisches Angebot zur Rettung von Atomabkommen unzureichend

Vor dem Außenministertreffen in Wien zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran hat sich der iranische Staatschef Hassan Ruhani unzufrieden mit europäischen Vorschlägen gezeigt. Ein Paket mit wirtschaftlichen Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen abgemildert werden sollen, gehe nicht weit genug, sagte Ruhani laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Deutsche Reedereien sollen Russland-Sanktionen unterlaufen haben - Presse

Zwei deutsche Reedereien stehen einem Medienbericht zufolge unter dem Verdacht, die EU-Sanktionen gegen Russland und die annektierte Krim unterlaufen zu haben. Wie der Deutschlandfunk am Donnerstagabend unter Berufung auf eigene Recherchen meldete, brachten Schiffe der Hansa Heavy Lift aus Hamburg und der Heinz Corleis KG aus Stade insgesamt 35.000 Tonnen Titanerz aus Norwegen in den südrussischen Hafen Kavkaz.

Weißes Haus dementiert erneut Pläne für Truppenabzug aus Deutschland

Das Weiße Haus hat erneut bestritten, dass ein Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten geplant sei. Auch werde dies beim Nato-Gipfel in der kommenden Woche kein Thema sein, sagte am Donnerstag in Washington ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierungszentrale, der anonym bleiben wollte. Nach seinen Angaben wird innerhalb der US-Regierung derzeit auch nicht über eine mögliche Verringerung der Truppenpräsenz in Deutschland diskutiert, die bei etwa 32.000 Soldaten liegt.

Skandalgeplagter US-Umweltbehördenchef tritt zurück

Der skandalumrankte Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, ist zurückgetreten. Präsident Donald Trump teilte am Donnerstag mit, er habe das Rücktrittsgesuch Pruitts akzeptiert. Der Chef der mächtigen EPA war in seiner weniger als anderthalbjährigen Amtszeit immer wieder durch Vorwürfe, er habe Steuergelder verschleudert und sein Amt für persönliche Interessen missbraucht, in die Negativschlagzeilen geraten.

Ehemaliger Fox-News-Ko-Chef schließt sich Trumps Kommunikationsteam an

Der ehemalige Ko-Direktor des erzkonservativen US-Fernsehsenders Fox News, Bill Shine, wird Kommunikationsberater im Team von US-Präsident Donald Trump. Shine bringe zwei Jahrzehnte Medien- und Management-Erfahrung mit, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Shines war an der Spitze von Fox News über die Handhabung der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen seinen Vorgänger gestolpert.

Mexikos designierter Präsident lädt Trump zu seiner Amtseinführung

Trotz der angespannten Beziehungen zwischen Mexiko und den USA will Mexikos designierter Staatschef Andrés Manuel López Obrador US-Präsident Donald Trump zu seiner Amtseinführung einladen. Obrador begründete die Ankündigung am Donnerstag mit Verweis auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie auf auf die "freundschaftlichen Verbindungen" und Kooperationen zwischen Mexiko und den USA. Ob Trump komme, hänge von dessen "Terminkalender und eigenen Entscheidung" ab.

Russland blockiert Erklärung des UN-Sicherheitsrats zu Lage in Süd-Syrien

Russland hat eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrats zum Kriegsgeschehen in der südsyrischen Provinz Daraa blockiert. Die anderen Ratsmitglieder hätten vergeblich versucht, die Vetomacht Russland zur Unterzeichnung einer Erklärung zu bewegen, die humanitäre Hilfe für die Menschen in dem Kriegsgebiet hervorhebt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend aus Diplomatenkreisen. Russland habe die Erklärung nicht mittragen wollen.

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Mai -3,9% (PROGNOSE: -1,5%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Mai -6,1% gg Vorjahr

Konsumneigung Mai 102,3%

Konsumneigung Mai -6,0 Pkt gg Vorjahr

