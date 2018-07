Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta006/06.07.2018/09:00) - 06.07.2018. Die im Mittelstandssegment m:access notierte IT Competence Group SE teilt mit, dass sie in den vergangenen Tagen die im Eigenbestand der Gesellschaft gehaltenen Aktien bei institutionellen Investoren platzieren konnte. Die Transaktionen erfolgten zum aktuellen Börsenkurs.



Vorstand Wolfgang Wagner erläutert: "Durch den Verkauf der Aktien konnten wir es institutionellen Investoren ermöglichen sich an unserer Gesellschaft zu beteiligen und gleichzeitig unseren Streubesitz vergrößern."



