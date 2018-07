Die Aufgaben des verunglückten HNA-Managers, Wang Jian, soll Mitgründer Chen Feng übernehmen. Wang kümmerte sich sowohl um die Strategie als auch um das Tagesgeschäft der HNA Group, dem Großaktionär der Deutschen Bank.

Nach dem Tod des Co-Verwaltungsratschefs des chinesischen HNA-Konzerns soll Mitgründer Chen Feng alleiniger Vorsitzender werden. Das Direktorium habe entschieden, dass Chen die Aufgaben von Wang Jian übernehmen solle, teilte der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA am Freitag mit. Wang war nach einem Sturz in Frankreich am ...

