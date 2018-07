Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nestlé 0% auf 79,2, davor 7 Tage im Plus (5,85% Zuwachs von 74,82 auf 79,2), Wolford -4,88% auf 15,6, davor 5 Tage im Plus (14,69% Zuwachs von 14,3 auf 16,4), AMS +1,89% auf 68, davor 5 Tage im Minus (-16,74% Verlust von 80,16 auf 66,74), Yingli Green 0% auf 0,34, davor 5 Tage im Minus (-78,34% Verlust von 1,57 auf 0,34), Vonovia SE -1,74% auf 40,56, davor 4 Tage im Plus (2,64% Zuwachs von 40,22 auf 41,28), Lockheed Martin -0,09% auf 299,19, davor 4 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 294,78 auf 299,46), Motor Oil -2% auf 17,6, davor 4 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 17,14 auf 17,96), Heidelberger Druckmaschinen -0,67% auf 2,37, davor 4 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 2,28 auf 2,39), Novo Nordisk -0,75% auf 304,4, davor 4 Tage im Plus (5,21% Zuwachs...

Den vollständigen Artikel lesen ...