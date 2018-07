Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Highlight des heutigen Tages ist zweifelsohne der Arbeitsmarktbericht in den USA, so die Analysten der Helaba. Die Vorgaben seien durchweg positiv. So lägen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem extrem niedrigen Niveau und der ADP-Report habe einen Stellenzuwachs von 177 Tsd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...