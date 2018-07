STUTTGART (Dow Jones)--Der deutsche Autobauer Daimler darf vollautomatisierte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen in Peking testen. Wie die Stuttgarter am Freitag mitteilten, hat Daimler als "erster internationaler Autobauer" diese Erlaubnis erhalten. Damit habe das Unternehmen in China einen weiteren "wichtigen Meilenstein" bei seinen lokalen Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen erreicht. Den urbanen Verkehr bezeichnete Daimler als eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zum autonomen Fahren.

