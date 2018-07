Paris - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben auch zum Wochenschluss darauf gesetzt, dass im globalen Handelskonflikt die Vernunft Oberhand gewinnt. Bereits am Vortag hatten Entspannungssignale im Auto-Zollstreit zwischen den USA und der EU die Stimmung ein Stück weit aufgehellt. Am Freitag hielten sich die Börsen nun zumindest stabil. Zwischen den USA und China ist indes keine Entspannung in Sicht. Dort eskalierte der Handelskonflikt mit einem Zoll-Schlagabtausch.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,13 Prozent auf 3445,41 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete das ein Plus von rund anderthalb Prozent.

Der französische CAC 40 legte am Freitag um 0,24 Prozent auf 5379,45 Zähler ...

