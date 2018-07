Die Nucletron Electronic AG (ISIN: DE0006789605) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro vorschlagen. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von 0,05 Euro ausgeschüttet werden. Insgesamt liegt die Dividende damit bei 0,25 Euro. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung an diesem Freitag in München ab. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...