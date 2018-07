Bei Weizen ist in den letzten Handelstagen eine leichte Erholung angelaufen. Die Nachrichten über schlechte Ernten in der EU und Russland kreierten eine preistreibende Gemengelage. Nach der vorherigen kräftigen Korrektur war der Markt zudem überverkauft und somit "reif" für eine Erholung. Die Nachrichten über die Ernte in der EU und Russland boten dann den entsprechenden Anlass. Wir lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...