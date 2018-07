Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erhöhte Risikobereitschaft der Marktteilnehmer sorgte gestern für vorübergehenden Abgabedruck am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) trübe sich auf Tagesbasis etwas ein. So stehe der MACD kurz davor, ein Verkaufssignal zu generieren und das Kursmomentum sei rückläufig. Die Wochentechnik sei noch als stabil einzuschätzen. Erste Unterstützungen würden die Analysten bei 161,75/85 lokalisieren. Darunter biete die 21-Tagelinie bei 161,54 weiteren Halt. Als nächsten Widerstand würden die Analysten die Marken bei 162,87/89 sehen. An diesen sei der Bund-Future diese Woche mehrmals gescheitert. Die Trading-Range liege zwischen 161,75 und 163,06. ...

