Nach überraschend gestiegenen Auftragseingängen hat auch die Produktion in Deutschland die Erwartungen deutlich übertroffen. Das verarbeitende Gewerbe Deutschlands hat seine Gesamtproduktion im Mai unerwartet deutlich ausgeweitet. Sie sei gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten dagegen einen nur leichten Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Allerdings ist der Produktionsrückgang vom Vormonat noch etwas stärker ausgefallen als bislang geschätzt. Laut den Statistikern ging die Produktion im April um 1,3 Prozent zurück, nachdem man zuletzt von einem Rückgang um 1,0 Prozent ausgegangen war.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Produktion im Mai um 3,1 Prozent. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg um 1,5 Prozent. Die Daten folgen auf überraschend gute Auftragszahlen vom Donnerstag. Nach vier Rückgängen in Folge hatte die Industrie im Mai wieder mehr neue Aufträge erhalten.

"Nach Monaten der Enttäuschung sind das gute Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der Ing-Diba. Die in dieser Woche veröffentlichten Konjunkturdaten würden Zweifel an der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands verringern und Anlass für Optimismus liefern. So hätten neben den Auftragseingängen und der Produktion auch die viel beachteten Einkaufsmanagerindizes positiv überrascht.

Nicht alle Ökonomen sind so positiv gestimmt. "Ein Monat mit solch deutlichen Ausschlägen bei Aufträgen und Produktion deutet allerdings darauf hin, dass Sondereffekte eine Rolle spielten", schreibt Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. Er verweist auf die spürbar schlechtere Stimmung bei den Industrieunternehmen. Er erwartet daher im Juni wieder schwächere Werte.

Die enger gefasste Industrieproduktion ist im Mai um 2,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Sie wurde vor allem durch die gestiegene Produktion von Konsumgütern getrieben, die um 6,5 Prozent zulegten. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 0,9 Prozent und die von Vorleistungsgütern um 3,0 Prozent. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im Mai um 0,8 Prozent höher als im Vormonat, die Bauproduktion stieg um 3,1 Prozent.

Der Euro profitierte deutlich von den Zahlen. Infolge der Veröffentlichung stieg er auf ein Tageshoch von 1,1727 US-Dollar, nachdem er zuvor noch unter 1,17 Dollar notiert hatte. Der Dax legte zwischenzeitlich etwas zu./jsl/tos/jha/

