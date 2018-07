BERLIN (Dow Jones)--Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr ist endgültig beschlossene Sache. Nachdem der Bundestag den Budgetentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Vorabend beschlossen hatte, ließ ihn auch der Bundesrat nach einem deutlich beschleunigten Beratungsverfahren passieren. In ihrer Plenarsitzung in Berlin erhoben die Länder keine Einwände gegen den Etat, der für das laufende Jahr Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vorsieht, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden sollen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Budgetplanungen am Abend bei den abschließenden Haushaltsberatungen im Bundestags-Plenum verteidigt und betont, der Haushalt sei "solide finanziert". Der Bund mache keine neuen Schulden. "Das ist ein Prinzip, das wir auch in Zukunft durchsetzen wollen." Trotzdem seien mehr Investitionen möglich. Mit dem Beschluss soll im fünften Jahr in Folge eine schwarze Null im Bundeshaushalt stehen.

Die Regierung kann damit nach Veröffentlichung des Beschlusses wieder auf einen regulären Haushalt zurückgreifen. Die Etatberatungen hatten sich wegen der langen Regierungsbildung verzögert, sodass es bisher nur eine vorläufige Haushaltsführung gab. Am Freitag will das Kabinett auch bereits die Planung des Finanzministers für den Haushalt des nächsten Jahres billigen. Er sieht eine Ausgabensteigerung auf 356,8 Milliarden Euro und den weiteren Verzicht auf neue Schulden vor. Der Beschluss des Bundestags dazu ist für Ende November geplant.

