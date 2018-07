An den Börsen in Fernost ist die Furcht vor einem Handelskrieg angekommen. Der Shanghai Composite notiert aktuell auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren, weil am Freitag (6.7.) US-Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Mrd. US-Dollar verkündet werden dürften. Das belastet den Tech-Sektor, denn US-Präsident Donald Trump stört sich v.'…a. an den chinesischen Großmachtaspirationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...