Interessante Neuigkeit von der Commerzbank am Dienstag: Das Unternehmen will den Bereich "Equity Markets & Commodities" - kurz "EMC" - offenbar verkaufen. Käufer soll demnach die französische Bankengruppe Société Générale sein. Als Begründung für diesen Verkauf nennt die Commerzbank ihre Strategie "Commerzbank 4.0". Diese solle die Komplexität der Bank reduzieren - und wenn EMC verkauft wird, dann wird das wohl in der Tat die Dinge vereinfachen. Und es könnte "Kapital für die Kerngeschäftsfelder ... (Peter Niedermeyer)

