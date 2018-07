Nach der Nachricht, dass die US-Notenbank (kurz "Fed") den Kapitalplan der US-Tochter der Deutschen Bank abgelehnt hatte, blieb es zuletzt eher ruhig von Seiten der Deutschen Bank in Bezug auf Neuigkeiten. Gewiss, das Unternehmen blieb nicht untätig in Bezug auf das Melden von Neuigkeiten - doch diese News sind nicht unbedingt besonders kursrelevant. Ein Beispiel: Die Deutsche Bank teilte mit, dass sich das Unternehmen beim "Christopher Street Day" in London mit einem Wagen an der entsprechenden ... (Peter Niedermeyer)

