Wir hatten es bereits angekündigt. Er sah es als seine Pfl icht an, den TATA-Deal noch zu vollenden. Ab jetzt wird es schwieriger. Die Aufsichtsgremien von THYSSEN sind extrem linkslastig, sowohl SPD als auch DGB. Gleiches gilt merkwürdigerweise auch für den Stiftungsrat von KRUPP. Die wichtigste Dame in diesem Kreis ist Hannelore Kraft, die frühere Ministerpräsidentin von NRW, die inzwischen auch einige ihrer Ministerkollegen bei THYSSEN untergebracht hat. Herr Hiesinger hat einen sehr soliden Job gemacht, was ausdrücklich zu betonen ist, scheiterte aber an den politischen Konstellationen in NRW. Wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Der Letzte, der die bürgerliche Stellung noch hält, ist der AR-Chef von THYSSEN, Herr Lehner. Wann wird er gehen? Umgekehrt: NRW-Chef Laschet ist weder persönlich noch vom Fachwissen her in der Lage, diese Situation in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grunde bleiben wir weiterhin am Spielfeldrand stehen.



