Der USD/CAD kämpft weiterhin um eine nennenswerte Erholung, während er innerhalb seiner 3-Tage Range gehandelt wird. In der Nacht kam es zu einer starken Korrektur der Ölpreise, ausgelöst durch den unerwarteten Anstieg der US Rohöl Lagerbestände, was die Nachfrage nach den Rohstoffwährungen wie dem Loonie untergrub und dem Paar eine Unterstützung bot. ...

