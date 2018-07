Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert in den Handel gestartet. Zwar haben die Anleger in den USA recht gelassen auf die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe reagiert. Doch das Risiko einer Eskalation des Handelsstreits ist laut Händlern nicht dazu angetan, die Investoren grösser aus der Reserve zu locken.

Am Markt geht trotzdem die Hoffnung um, dass im Handelsstreit zwischen den USA und der EU der Konflikt so schnell nicht in die nächste Runde gehen wird, sondern erst einmal weitere Gespräche stattfinden. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, vom dem man sich Hinweise ...

