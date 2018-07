Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2018 DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1 2018 06.07.2018 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 06. Juli 2018 Handelsinvestmentmarkt Deutschland H1-2018: Neue Produkte steigern Dynamik zum Jahresende * Transaktionsvolumen sinkt um 19 % ggü. H1-2017 * Verbleib der Renditen auf dem aktuell erreichten niedrigen Niveau wahrscheinlich * Zunehmende Angebotsdynamik, insbesondere im Shopping-Center Segment, prognostiziert * Der Hype auf Fachmarktzentren setzt sich fort Das Transaktionsvolumen mit deutschen Handelsimmobilien belief sich im 1. Halbjahr 2018 auf rund 5 Mrd. Euro und lag damit 19 % unter dem Wert des gleichen Vorjahreszeitraums. "Entgegen vieler Annahmen ist dies jedoch nicht auf den wachsenden E-Commerce zurückzuführen, sondern auf fehlende Angebote, die das Nachfrageprofil der Investoren treffen ", konstatiert Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Germany bei Savills. Handelsimmobilien bleiben mit einem Anteil von knapp 20 % am deutschen Gesamtgewerbetransaktionsvolumen nach wie vor auf Platz 2 der bedeutendsten Nutzungsarten - hinter dem Bürosegment. Dieser Wert liegt jedoch deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 27 %. Als umsatzstärkstes Teilsegment dominieren im 1. Halbjahr Geschäftshäuser das Investmentgeschehen am Handelsimmobilienmarkt - auf sie entfielen 54 % des gesamten Transaktionsvolumens. Auf dem zweiten Rang folgten mit einem Anteil von 17 % Shopping-Center, dicht dahinter Fachmarktzentren mit 16 %. Der vierte Rang geht mit 11 % an sonstige Einzelhandelsformate, wozu unter anderem Supermärkte, Discounter und Baumärkte zählen. "Insbesondere die Lebensmittelbranche lebt weiterhin vom Offline-Geschäft. Unter anderem deshalb bleibt der Run auf Fachmarktzentren auch im weiteren Jahresverlauf bestehen", so Krechky. Dies hatte in den vergangenen sechs Monaten zur Folge, dass diese Immobilienklasse neben den Geschäftshäusern das einzige Teilsegment war, dass gegenüber dem Vorquartal zulegen konnte - wenn auch nur leicht um 1 %, während der Umsatz mit Geschäftshäusern um 7 % auf 2,7 Mrd. zunahm und damit mit Abstand das stärkste Segment der ersten Jahreshälfte war. Dementsprechend war die größte Handelsimmobilien-Transaktion des Quartals der Verkauf des Spezialfonds DIC HighStreet Balance an Corpus Sireo. Obwohl das Fondsportfolio nur Einzelhandelsimmobilien außerhalb der Top-7 umfasst, lag der Anteil der A-Städte am gesamten Handelstransaktionsvolumen im zweiten Quartal bei knapp 39 % und war damit so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Zum Vergleich: Im ersten Quartal waren es 18 %, im Gesamtjahr 2017 30 %. Das angebotsseitige Wachstum in den großen Städten wird sich voraussichtlich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Dass so viel Produkt innerhalb der Top-7 gehandelt wurde, liegt unter anderem in dem vergleichsweise geringen Anteil an Portfoliotransaktionen begründet. Während auf diese im ersten Halbjahr 2017 noch 43 % des Transaktionsvolumens entfielen, waren es im bisherigen Jahresverlauf nur 28 %. Die Spitzenrendite für Fachmarktzentren ist in den letzten 12 Monaten um 92 Basispunkte auf aktuell 4,2 % gesunken, im gleichen Zeitraum gab diese für Shopping Center um 20 Basispunkte nach und liegt aktuell bei 4,0 %. Beide Werte sind im bisherigen Jahresverlauf jedoch stabil geblieben, lediglich die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser in den Top-7-Märkten sanken um 9 Basispunkte auf 3,2 %. "Die Annäherung der Renditen von Shopping Centern und Fachmarktzentren erfolgte vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren und kann als klares Indiz einer veränderten Risikowahrnehmung seitens der Investoren gewertet werden", kommentiert Jennifer Güleryüz, Consultant Research bei Savills. "Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir jedoch mit einem Verbleib der Renditen auf dem aktuell erreichten niedrigen Niveau", ergänzt Krechky. Vor allem Shopping Center mussten in der ersten Jahreshälfte mit einem Volumen von 854 Millionen Euro einen starken Rückgang verzeichnen (- 46 %). Dies dürfte dem geringen Angebot an Core-Produkten geschuldet sein. "Zum Jahresende dürften jedoch mehrere Shopping Center auf den Markt kommen, was zu einer zunehmenden Angebotsdynamik führen wird", erläutert Krechky und ergänzt: "Da die Nachfrage nach gut positionierten und strukturierten Centern weiter unverändert hoch ist, rechnen wir damit, dass dieses Angebot auch angenommen und sich das Volumen von Shopping Centern im weiteren Jahresverlauf deutlich steigern wird." Zu den größten Käufergruppen der letzten zwölf Monate gehörten vor allem risikoaverse und langfristig agierende Investoren. Mit einem Anteil von 34 % am Transaktionsvolumen des Handelsinvestmentmarktes waren Offene Spezialfonds die aktivste Käufergruppe, gefolgt von Assetmanagern (19 %) sowie Immobilien AGs/REITs mit 18 %. Insgesamt stammt mit 64 % der Großteil der Käufer aus Deutschland. Auch auf Verkäuferseite stellten Spezialfonds und Assetmanager mit jeweils 12 % und 38 % einen großen Anteil am Transaktionsvolumen. Projektentwickler machten 13 % des Verkaufsvolumens aus. 