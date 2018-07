An deutschen Hochschulen haben zuletzt etwas mehr Wissenschaftler gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich Beschäftigten an Hochschulen und Hochschulkliniken im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 393 400 Menschen. Der Frauenanteil lag Ende 2017 wie bereits im Vorjahr bei 39 Prozent.

An der Geschlechtergerechtigkeit hat sich demnach nicht viel geändert: Je höherrangig der Job ist, desto geringer ist weiter der Frauenanteil. Mit einem Plus von 1,2 Prozent lehrten im vergangenen Jahr 47 400 Professoren an den Hochschulen. Weiblich waren davon mit einem minimalen Plus von 0,7 Prozent nur 24 Prozent.

Demgegenüber steht ein Frauenanteil von 70 Prozent bei Verwaltungs-, technischem und sonstigem Personal an Hochschulen. Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftigten in dieser Gruppe um 1,6 Prozent auf 309 400. Einschließlich des Verwaltungs-, technischen und sonstigen Personals arbeiteten den Statistikern zufolge Ende 2017 an deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken 702 800 Menschen - 1,7 Prozent mehr als im Jahr 2016. Der Frauenanteil lag dann insgesamt bei 53 Prozent./mib/DP/jha

