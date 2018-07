InCity Immobilien AG: INCITY WIRD MARKTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN DGAP-Ad-hoc: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges InCity Immobilien AG: INCITY WIRD MARKTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN 06.07.2018 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INCITY WIRD MARKTWERTE DES IMMOBILIEN-BESTANDS UND NAV JE AKTIE VERÖFFENTLICHEN * Unternehmenspräsentation mit Überblick der Bestandsimmobilen heute auf Homepage verfügbar * Veröffentlichung der Marktwerte der Bestandsimmobilien zum 31. März 2018 * Erstmaliger Ausweis des inneren Werts (Net Asset Value, "NAV") von EUR 1,40 je Aktie zum 31. März 2018 Frankfurt am Main, 6. Juli 2018 - Die InCity Immobilien AG wird heute auf ihrer Homepage eine aktuelle Unternehmenspräsentation mit einem Überblick zu ihren derzeit zehn Bestandsimmobilien veröffentlichen. Die Marktwerte der Bestandsimmobilien belaufen sich zum 31. März 2018 ("Stichtag") nach Einschätzung des Managements auf insgesamt EUR 163,6 Mio. Daraus ergibt sich ein innerer Wert (Net Asset Value, "NAV") von EUR 1,40 je Aktie zum Stichtag. In der heute auf der Unternehmens-Homepage der InCity Immobilien AG ( www.incity.ag) noch zu veröffentlichenden Unternehmenspräsentation mit einem Überblick der Bestandsimmobilien hat das Management der InCity den Marktwert der zehn Bestandsimmobilien zum Stichtag mit EUR 163,6 Mio. angesetzt. Um die internen Bewertungsannahmen zu validieren, hat der Vorstand einen externen Dritten, die BNP Paribas Real Estate Consult GmbH ("BNPP REC"), beauftragt, eine Marktbewertung des Bestandsimmobilienportfolios zum Stichtag durchzuführen. Die Bewertung durch BNPP REC führte in dem heute der InCity Immobilien AG vorgelegten Marktwertgutachten zu einem Portfoliowert in Höhe von EUR 162,5 Mio. und liegt damit nur marginal (-0,7%) unterhalb der Bewertung durch das Management. Berücksichtigt man neben der Marktbewertung der Immobilien weitere Bilanzpositionen der ungeprüften Bilanz des InCity Konzerns zum Stichtag ergibt sich auf Basis der Bewertung durch das Management ein innerer Wert (NAV) von EUR 1,40 je Aktie. Die Herleitung des NAV je Aktie ist ebenfalls der Unternehmenspräsentation zu entnehmen. Der ermittelte NAV je Aktie liegt signifikant, d.h. mehr als 15%, über dem gestrigen XETRA-Schlusskurs der Aktie von EUR 1,21. Anmerkung: Die hier von BNPP REC ermittelten und veröffentlichten Ergebnisse sind ausdrücklich auf Non-Reliance Basis zu betrachten. Es wird darauf hingewiesen, dass BNPP REC keine Verpflichtung oder Haftung gleich weder Art gegenüber potenziellen Dritten, abweichend von der Auftraggeberin übernimmt. Mitteilende Person und Kontakt: Helge H. Hehl, CFA Finanzvorstand (CFO) InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 55 Email: ir@incity.ag 06.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702237 06.07.2018 CET/CEST

