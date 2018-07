FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp wird nach Informationen des Handelsblattes zunächst einen Interimschef aus den eigenen Reihen bekommen. Nach dem Rückzug von Heinrich Hiesinger von der Konzernspitze werde der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am Freitag den derzeitigen Finanzchef Guido Kerkhoff übergangsweise mit der Führung des Konzerns betrauen, heißt es in dem Bericht, der sich auf Angaben aus dem Umfeld des Kontrollgremiums beruft.

Anschließend werde Aufsichtsratschef Ulrich Lehner in Absprache mit den Kontrolleuren die Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge Hiesingers sichten. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern.

Hiesinger hatte am Donnerstag völlig überraschend seinen Rücktritt angeboten, nur wenige Tage, nachdem er mit der indischen Tata-Gruppe die Verträge für die Stahlfusion unterzeichnet hatte. Nach Medieninformationen hatten im Aufsichtsrat zwei Vertreter der Kapitalseite gegen das Vorhaben gestimmt und einer sich enthalten.

Der frühere Siemens-Manager Hiesinger, der Thyssenkrupp seit 2011 geführt hat, war in den vergangenen Monaten bei zwei seiner großen Aktionäre - Cevian und Elliott - unter Druck gekommen. Beide forderten eine Zerschlagung des Konzerns und einen Rücktritt des 58-Jährigen. Nach Informationen der Rheinischen Post aus Konzernkreisen hat Hiesinger in dieser Situation die Rückendeckung der Krupp-Stiftung als größter Aktionärin vermisst. Stiftungspräsidentin Ursula Gather habe den Tata-Deal in der Aufsichtsratssitzung zwar durchgewunken, aber wachsende Zweifel geäußert.

