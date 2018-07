Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat im Juni zwar einen kleinen Absatzrückgang verzeichnet, eilt aber dennoch von Rekord zu Rekord.

Der Absatz der Marke Mercedes-Benz sank im vergangenen Monat um 2,6 Prozent auf 203.783 Stück. Dennoch kann das Unternehmen auf das absatzstärkste Quartal seiner Geschichte zurückblicken. Von April bis Juni wurden 594.528 Kunden und damit 1,9 Prozent mehr ein neuer Mercedes-Benz geliefert. Im ersten Halbjahr kletterte der Absatz der Fahrzeuge mit dem Stern auf knapp 1,19 Millionen Stück. Damit lagen die Verkaufszahlen um 3,9 Prozent über dem Rekord der ersten sechs Monate 2017.

Im Juni wurde der Absatz laut Unternehmen unter anderem durch einen Brand bei einem Zulieferer in den USA beeinträchtigt. Dadurch konnten deutlich weniger SUVs im Mercedes-Benz-Werk in Tuscaloosa für den Weltmarkt produziert und abgesetzt werden als geplant. Im Halbjahr legte der SUV-Verkauf um 9,8 Prozent zu.

Inklusive der Stadtflitzer Smart sank der Absatz von Mercedes-Benz Cars im Juni um 2,2 Prozent auf 216.980 Stück. Im Halbjahr wuchs er um 3,3 Prozent auf 1,25 Millionen Einheiten.

"Mit über 1,18 Millionen verkauften Pkw in den ersten sechs Monaten haben wir eine gute Basis für ein erfolgreiches Jahr 2018 gelegt", sagte Vorstandsmitglied Britta Seeger. "Die neue A-Klasse ist sehr erfolgreich in den Märkten angelaufen und im Juli bringen wir die neue C-Klasse auf den Markt. Diese beiden Volumenmodelle werden maßgeblich zum Absatzerfolg von Mercedes-Benz im zweiten Halbjahr beitragen."

Sehr beliebt sind Mercedes nach wie vor in China. Dort kletterte der Absatz im Juni um 13,7 und im Halbjahr um 16,2 Prozent. In Deutschland musste der Stuttgarter Autobauer im Juni einen herben Rückschlag verkraften, der Absatz brach in Juni um 12,2 Prozent ein. Aufs Halbjahr hochgerechnet ging er nur minimal zurück.

