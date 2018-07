"Ich sehe zwei Erfolgsfaktoren für diese Entwicklung: erstens unsere Innovationen und zweitens unsere Firmenkultur und unsere Werte", erklärt Norbert Gruber, Vorsitzender der Uhlmann-Geschäftsführung.

Aktuell verpacken weltweit über 10.000 Uhlmann-Anlagen Arzneimittel in Blister oder Flaschen. Damit ist die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG Weltmarktführer in der Pharma-Packaging-Branche. Die Exportquote beträgt etwas mehr als 80 %: Vier von fünf Maschinen werden von Laupheim aus ins Ausland geliefert, beispielsweise in die USA, nach Indien, Brasilien, China oder in Länder wie Bangladesch, Costa Rica, Finnland und Namibia. Auch für das Geschäftsjahr 2018/2019 ist die Auftragslage gut - nicht zuletzt wegen der Innovationskraft von Uhlmann. Diese hatte das Unternehmen erst im Juni auf der Fachmesse Achema unter Beweis gestellt. Dort präsentierte das Messe-Team nicht nur die neue Blisterlinie BEC 400, eine Anlage für die Verpackung von Tabletten in Blister und Faltschachteln, sondern auch neuartige Digitalisierungs- und Servicelösungen. "Uhlmann setzt immer wieder neue Impulse in der Branche, ob bei den Produkten, bei der Technologie oder beim Service. Das schätzen unsere Kunden, die Pharma-Unternehmen, sehr", berichtet Siegfried Drost, Geschäftsführer Vertrieb von Uhlmann.

Firmenkultur und Werte als Erfolgsfaktor

Die Firmenkultur und die Werte werden bei Uhlmann als zweiter Erfolgsfaktor gesehen. "Wir sind sehr stolz, dass wir seit nun 70 Jahren erfolgreich im pharmazeutischen Verpackungsgeschäft sind. Dafür sind auch unsere Werte wie Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit ausschlaggebend. Wir sind ein wirtschaftlich unabhängiges Familienunternehmen und denken nicht ...

