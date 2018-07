Spekulationen über einen Einstieg von JPMorgan und der chinesischen Bank ICBC bei der Deutschen Bank haben die Aktien des größten deutschen Geldhauses am Freitag in die Höhe getrieben. Die Titel zogen um bis zu 6,3 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Wochen-Hoch von 10,12 Euro an und setzten sich damit an die Spitze im Dax. Wie die Wirtschaftswoche am...

Den vollständigen Artikel lesen ...