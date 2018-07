Madrid (ots/PRNewswire) -



Olivenöl bemüht sich um neue Konsumenten in Europa. Spanish Olive Oil Interprofessional, das Unternehmen hinter der Marke "Olive Oils from Spain", und die Europäische Union haben im Rahmen der Kampagne "Olive Oil World Tour" (Welttournee der Olivenöle) eine neue Werbeaktion gestartet, die auf die Europäischen Märkte ausgerichtet ist.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/714630/Olive_Oil_World_Tour.jpg )



Die von der EU mitfinanzierte Kampagne unter dem Motto "Let's Make a Tastier World" (Machen wir die Welt schmackhafter) wird informative Vorstellungen an wichtigen Flughäfen, Bahnhöfen und Schiffshäfen beinhalten. Außerdem wird ein A319-Flugzeug der Fluglinie Iberia mit dem Bild von Olivenölen 37 Flughäfen in 17 Ländern anfliegen und dürfte innerhalb von sechs Monaten mehr als eine Million Menschen ansprechen.



2017 haben am europäischen Kontinent mehr als 1.000 Millionen Passagiere Flugzeugreisen unternommen, was das enorme Potential der Kampagne verdeutlicht, um zu mehr Konsum anzuregen.



Diese Kampagne ist auf die multikulturellen, reisenden und internationalen Menschen in diesen Ländern ausgerichtet; auf Konsumenten, die sich für die neuesten Trends interessieren und einen glücklichen und gesunden Lebensstil führen. Touristen wird ein Kompletterlebnis rund um Olivenöle geboten, so, als wären sie für einen Augenblick im Herzen der südeuropäischen Küche gelandet. Dafür sorgt eine Multikanal-Kampagne, die speziell dafür entwickelt wurde, um Olivenöl Reisenden verfügbar zu machen. Transitreisende werden auf ihren Mobiltelefonen Einladungen erhalten, in den Olive Oil Lounges in die Kultur des Olivenöls einzutauchen. Das sind einzigartige Räumlichkeiten, die an stark frequentierten Orten eingerichtet werden, wie zum Beispiel an Flughäfen, Bahnhöfen und Seehäfen, wo diese Verbraucher eher dafür offen sein werden, neue Produkte kennenzulernen und sie in ihrer Freizeit zu genießen.



Sie werden auch die Möglichkeit haben, den exquisiten Geschmack der goldenen Flüssigkeit bei Schnellverkostungen des Produkts, die an den Rhythmus der Boarding-Bereiche angepasst werden, auf ihren Zungen zu spüren und die Ausstellung der besten extra nativen Olivenöle Europas und Spaniens zu bewundern.



Eine ehrgeizige Kampagne, die speziell für die Bereiche entwickelt wurde, in denen unsere Zielgruppe zu finden ist: Städter ab 25 Jahre, mit einem mittleren bis höheren Einkommen, die gern etwas Neues entdecken und probieren. Sie werden feststellen, dass sie dank Olivenölen in einer besseren, geschmackvolleren und gesünderen Welt leben können.



http://www.oliveoilworldtour.eu/



