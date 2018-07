US-Arbeitsmarktbericht voraussichtlich mit weiterem soliden Anstieg der Beschäftigung Kanadischer Arbeitsmarktbericht könnte sich vor BoC-Treffen als kritisch erweisen Ölhändler sollten auf wöchentliche Baker Hughes-Veröffentlichung achten

Am Freitag dreht sich alles um die Beschäftigungsberichte aus den USA sowie aus Kanada. Ersterer wird vor allem in Bezug auf das Lohnwachstum scharf beobachtet, während die Erwartungen hinsichtlich der Veröffentlichung aus Kanada nicht enttäuschen sollten, da Händler in der kommenden Woche noch auf eine Zinserhöhung der Bank of Canada setzen. Am Ende des Handelstages erhalten wir die wöchentliche Veröffentlichung von Baker Hughes zu den aktiven Öl-Bohrungen. 14:30 Uhr | US-Arbeitsmarktbericht: Die Erwartungen bezüglich der heutigen Veröffentlichung scheinen nicht überbewertet zu sein. Der Konsens deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 195 Tsd. neue Arbeitsplätze im nichtlandwirtschaftlichen Sektor geschaffen hat, gegenüber 223 Tsd. im Mai. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich ...

